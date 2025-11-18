إعلان

مايان السيد تتألق في أحدث إطلالاتها وتحتفل بعيد ميلادها

كتب : نوران أسامة

04:26 م 18/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 7 صورة
    مايان السيد تطفئ شمع عيد ميلادها
  • عرض 7 صورة
    مايان السيد بإطلالة كاجوال
  • عرض 7 صورة
    مايان السيد من العرض الخاص لفيلم قصر الباشا
  • عرض 7 صورة
    مايان السيد في أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    بإطلالة غريبة مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها مجموعة من الصور لأحدث إطلالاتها، من بينها صور احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث جاءت أبرز التعليقات: "بحبك أوي"، "عيد ميلاد سعيد"، "أجمل مايان"، "نجمة بجد"، "كل سنة وإنتي طيبة، "نجمة".

يُذكر أن مايان السيد تعرض حاليًا فيلمها الجديد "قصر الباشا" في دور العرض السينمائي.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان، سمية رضا، وهيثم زيدان، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.


اقرأ أيضًا:
مين دي.. انتصار تفاجىء متابعيها بـ لوك جديد والجمهور يعلق

مراد مكرم ينتقد تجربة حسام حسن مع المنتخب.. ماذا قال؟

بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات

تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"

مايان السيد عيد ميلاد إنستجرام

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة