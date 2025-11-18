ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها مجموعة من الصور لأحدث إطلالاتها، من بينها صور احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث جاءت أبرز التعليقات: "بحبك أوي"، "عيد ميلاد سعيد"، "أجمل مايان"، "نجمة بجد"، "كل سنة وإنتي طيبة، "نجمة".

يُذكر أن مايان السيد تعرض حاليًا فيلمها الجديد "قصر الباشا" في دور العرض السينمائي.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، أحمد فهيم، أمير صلاح الدين، محمد القس، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان، سمية رضا، وهيثم زيدان، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.





