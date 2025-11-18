ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

وثقت الفنانة صبا مبارك لحظات وداع صيف 2025 عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

ونشرت مجموعة من الصور وعلّقت: "أغسطس، سبتمبر، أكتوبر.. نوفمبر وداعًا أيها الصيف الجميل".

وتفاعل متابعيها بشكل واسع مع الصور، وجاءت التعليقات، منها: "أحلى من يودع الصيف"، "بوست مليان سعادة وحلاوة"، "قلبي"، و"إيه الحلاوة ديه".

يُذكر أن آخر أعمال صبا مبارك الدرامية كان مسلسل "220 يوم" الذي عُرض عام 2025، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "السرب".

اقرأ أيضًا:

بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات

تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"

مين دي.. انتصار تفاجىء متابعيها بـ لوك جديد والجمهور يعلق