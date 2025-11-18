إعلان

"أحلى من يودع الصيف".. صبا مبارك توثق لحظات من صيف 2025

كتب : سهيلة أسامة

03:53 م 18/11/2025
    بشعر قصير.. صبا مبارك تشارك جمهورها صورا جديدة
    صبا مبارك بإطلالة كاجوال
    صبا مبارك تخطف الأنظار
    صبا مبارك تودع الصيف
    صبا مبارك بإطلالة جريئة
    بفستان زهري أنيق صبا مبارك تخطف الأنظار

وثقت الفنانة صبا مبارك لحظات وداع صيف 2025 عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

ونشرت مجموعة من الصور وعلّقت: "أغسطس، سبتمبر، أكتوبر.. نوفمبر وداعًا أيها الصيف الجميل".

وتفاعل متابعيها بشكل واسع مع الصور، وجاءت التعليقات، منها: "أحلى من يودع الصيف"، "بوست مليان سعادة وحلاوة"، "قلبي"، و"إيه الحلاوة ديه".

يُذكر أن آخر أعمال صبا مبارك الدرامية كان مسلسل "220 يوم" الذي عُرض عام 2025، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "السرب".

