تصوير- نادر نبيل:



سيطرت مشاعر الفقد والحنين للمخرج سامح عبدالعزيز، الذي غادر عالمنا منذ فترة قصيرة، بعد مروره بأزمة صحية مفاجئة، على حضور حفل تأبين المخرج الراحل، الذي أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

بكاء بنات سامح عبدالعزيز



شهد الحفل بكاء بنات سامح عبدالعزيز الثلاثة وانهارت إحداهن، ولم تستطع أن تتمالك نفسها، وحرص الجميع على مواساتها.



حفل التأبين تضمن عرض فيلم قصير بعنوان وجع الفراق، من إخراج جميلة سامح عبدالعزيز، والتي تبلغ من العمر 14 عاما.



النجوم



تواجد في حفل التأبين: النجم حسين فهمي رئيس المهرجان، ياسمين رحمي، إلهام وجدي، نسرين أمين، المخرجة ساندرا نشأت، ومن صناع العمل: جميلة سامح عبدالعزيز، خالد الصاوي، وباقي الفريق، وقدم الفيلم للحضور خال جميلة المخرج وائل فرج.



صناع العمل



يقوم ببطولة فيلم وجع الفراق الفنان خالد الصاوي ومريم المهدي، بمشاركة مدير التصوير عمر كمال، ميكساج طارق علوش، مونتاج لوجين حازم، موسيقى تصويرية تامر كروان. وتدور أحداثه في 10 دقائق.