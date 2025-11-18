إعلان

مين دي.. انتصار تفاجىء متابعيها بـ لوك جديد والجمهور يعلق

كتب : سهيلة أسامة

12:02 م 18/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور_2
  • عرض 3 صورة
    انتصار تتألق في أحدث ظهور لها_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة انتصار مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بلوك مختلف، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت انتصار بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون الأخضر الهادئ، مُزينًا بتطريزات لامعة على منطقة الصدر والكتف.

ولاقى ظهورها تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "يا ستي كفاية حلاوة بقى"، "قمر"، "انتصار يا عسل.. إنتِ دايمًا حاضرة"، "اللوك تحفة"، "منوّرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة انتصار مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:
بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات

تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"

لوك جديد إطلالة لافتة اللون الفضي الفنانة انتصار

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة