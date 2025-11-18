ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

نشرت الفنانة انتصار مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بلوك مختلف، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت انتصار بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون الأخضر الهادئ، مُزينًا بتطريزات لامعة على منطقة الصدر والكتف.

ولاقى ظهورها تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "يا ستي كفاية حلاوة بقى"، "قمر"، "انتصار يا عسل.. إنتِ دايمًا حاضرة"، "اللوك تحفة"، "منوّرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة انتصار مسلسل "إش إش" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

بعد نجاح حفل "مصر السلام".. عمرو كمال يُعلن الاستعداد لمهرجان صدى الأهرامات





تعرف على موعد عرض النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "موانا"



