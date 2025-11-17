وكيل الموسيقيين يكشف تفاصيل وفاة ابنة الموسيقار نادر الجمال

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن أحمد أبو المجد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، وفاة ابنة الموسيقار البورسعيدي نادر الجمال، إثر حادث سير في طريق بورسعيد.

وكشف أحمد أبو المجد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"، خالص العزاء والمواساة للزميل والصديق الغالي نادر الجمال، لوفاة ابنته السيدة ميرنا الجمال وطفلها نوح.. إثر حادث أليم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم فسيح جناتك وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

ورحلت ميرنا نادر الجمال، ابنة الموسيقار ومنظم الحفلات البورسعيدي نادر الجمال، وطفلها، إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتها من مدينة طنطا إلى بورسعيد، اليوم الإثنين.