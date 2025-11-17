إعلان

وكيل الموسيقيين يكشف تفاصيل وفاة ابنة الموسيقار نادر الجمال

كتب : مصطفى حمزة

01:54 م 17/11/2025

نادر الجمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن أحمد أبو المجد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، وفاة ابنة الموسيقار البورسعيدي نادر الجمال، إثر حادث سير في طريق بورسعيد.

وكشف أحمد أبو المجد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"، خالص العزاء والمواساة للزميل والصديق الغالي نادر الجمال، لوفاة ابنته السيدة ميرنا الجمال وطفلها نوح.. إثر حادث أليم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم فسيح جناتك وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

ورحلت ميرنا نادر الجمال، ابنة الموسيقار ومنظم الحفلات البورسعيدي نادر الجمال، وطفلها، إثر حادث مأساوي وقع أثناء عودتها من مدينة طنطا إلى بورسعيد، اليوم الإثنين.

أحمد أبو المجد نقابة المهن الموسيقية نادر الجمال حادث سير فيسبوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو