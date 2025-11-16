حالته مستقرة.. عمر خيرت يعتذر عن حفله القادم بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض الموسيقار الكبير عمر خيرت، لوعكة صحية، استلزمت نقله إحدى المستشفيات

ونشرت الصفحة الرسمية للموسيقار الكبير بيان إعلامي جاء فيه: يود الموسيقار عمر خيرت أن يعتذر لجمهوره العزيز وللحضور المنتظرين لحفلاته القادمة، بسبب تعذّر إقامتها في الموعد المحدد لأسباب صحية.



وأضاف البيان: يطمئن الموسيقار عمر خيرت محبيه بأنه بخير، وأن حالته مستقرة، إلا أن الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة واستعادة العافية، الأمر الذي يستدعي تأجيل ارتباطاته الفنية خلال الفترة الحالية.



وكان الموسيقار الكبير عمر خيرت قد أحيا حفلا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الجمعة، وهو تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول لعام ٢٠٢٥