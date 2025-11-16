إعلان

حالته مستقرة.. عمر خيرت يعتذر عن حفله القادم بعد تعرضه لأزمة صحية

كتب : منال الجيوشي

06:00 م 16/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمر خيرت
  • عرض 15 صورة
    الموسيقار عمر خيرت
  • عرض 15 صورة
    تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت بـ مهرجان العلمين الجديدة
  • عرض 15 صورة
    عمر خيرت
  • عرض 15 صورة
    حفل عمر خيرت (4)
  • عرض 15 صورة
    حفل عمر خيرت (5)
  • عرض 15 صورة
    عمر خيرت نشرة 7
  • عرض 15 صورة
    حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بالعلمين الجديدة 3
  • عرض 15 صورة
    عمر خيرت
  • عرض 15 صورة
    عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية في الموسقى العربية
  • عرض 15 صورة
    عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية في الموسقى العربية
  • عرض 15 صورة
    عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية في الموسقى العرب
  • عرض 15 صورة
    الموسيقار عمر خيرت يقدم حفلًأ موسيقيا بقصر عابدين (1)
  • عرض 15 صورة
    الموسيقار عمر خيرت يقدم حفلًأ موسيقيا بقصر عابدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض الموسيقار الكبير عمر خيرت، لوعكة صحية، استلزمت نقله إحدى المستشفيات

ونشرت الصفحة الرسمية للموسيقار الكبير بيان إعلامي جاء فيه: يود الموسيقار عمر خيرت أن يعتذر لجمهوره العزيز وللحضور المنتظرين لحفلاته القادمة، بسبب تعذّر إقامتها في الموعد المحدد لأسباب صحية.


وأضاف البيان: يطمئن الموسيقار عمر خيرت محبيه بأنه بخير، وأن حالته مستقرة، إلا أن الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة واستعادة العافية، الأمر الذي يستدعي تأجيل ارتباطاته الفنية خلال الفترة الحالية.


وكان الموسيقار الكبير عمر خيرت قد أحيا حفلا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الجمعة، وهو تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول لعام ٢٠٢٥

1

الموسيقار الكبير عمر خيرت أزمة صحية وعكة صحية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر