كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

تذكر النجم خالد النبوي، لقاء جمعه بـ"الملك" الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، مشيرا إلى أنه منحه الشرعية، عندما أشاد بموهبته، وذلك في جلسة حوارية نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأحد 16 نوفمبر على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

وأضاف النبوي "فكرة الشرعية بعد ما أعمل المهاجر، يدخل الملك فريد شوقي مكان فيه نجوم كتير، يقرر ينادي عليا وقالي أنا شاورت عليك في بوابة الحلواني، كان بيديني الشرعية أمام الجميع".

وتابع "كمان أستاذ صلاح السعدني كان أول مسلسل ليا بعد ما تخرجت معاه (شارع المواردي)، فنان كبير ومثقف كبير، مثلت معاه مشهد مطلعش للناس لأن أستاذ صلاح كان بيعمل شخصية أوزير في فيلم المهاجر، وانشغل بعد فترة وتم استبداله بالفنان الكبير سيد عبدالكريم".

وعن الكوميديان الكبير عبدالمنعم مدبولي، قال "اتعلمت منه على المسرح وإزاي الجمهور بيتعامل معاه وكان يقدس الشغلانة".

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة حوارية للنجم خالد النبوي، اليوم الأحد 16 نوفمبر، ضمن برنامج تكريمه بالدورة السادسة والأربعين، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المشاهير وصناع الفن، بينهم: النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة، الإعلامي محمود سعد، السيناريست الدكتور مدحت العدل، الفنان رمزي العدل، المنتج محمد العدل، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج محمد السعدي.

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، واحتضنها المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وأدارها الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.

يأتي هذا اللقاء احتفاءً بالممثل الكبير خالد النبوي، المكرَّم هذا العام بجائزة فاتن حمامة للتميّز، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت لعقود وخلّفت بصمة مؤثرة في السينما المصرية والعربية. فمن المهاجر إلى الإمام الشافعي، ومن الأعمال المحلية إلى الإنتاجات العالمية، خاض النبوي رحلة استثنائية من التطور الفني والإنساني، رسّخت مكانته كأحد أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيرًا.

واستعرض النبوي خلال الجلسة محطات فارقة في مسيرته، ويكشف أسرار أدائه للشخصيات التي لا تُنسى، كما يتحدث عن تجاربه مع كبار المخرجين والممثلين، وكيف نجح في بناء حضور خاص يجمع بين الشغف والدقة والاحترافية. وتمثل هذه الجلسة فرصة للتعرف على رؤيته في فن التمثيل، وتفاصيل عمله في أعمال أيقونية، مثل: المصير، المسافر، المواطن، إضافة إلى أدواره الدرامية البارزة في مسلسلات، مثل: حديث الصباح والمساء، وصولًا إلى أعماله في السينما العالمية.

عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.