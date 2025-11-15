بجوار النيل.. بسمة بوسيل توثق تجربتها داخل حمام الثلج

أسماء جلال عن طفولتها: "الناس كانت فاكراني ولد"

ماذا قالت أسماء جلال عن رأيها في الارتباط؟

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامي أحمد سالم

شيرين أحمد طارق تنشر كواليس جديدة من افتتاح المتحف الكبير مع نجوم الفن

شاركت المطربة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها تجربتها داخل "حمام الثلج".

ونشرت بسمة عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق تجربتها داخل "حمام الثلج" في أحد الأندية بجوار نهر النيل.

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

اقرأ أيضا..

هنا شيحة وسامية طرابلسي وشيرين.. 25 صورة للنجوم في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة

أسماء جلال تكشف الأسرار وترد على الشائعات مع أبلة فاهيتا الليلة