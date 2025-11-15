بجوار النيل.. بسمة بوسيل توثق تجربتها داخل حمام الثلج
كتب : معتز عباس
شاركت المطربة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها تجربتها داخل "حمام الثلج".
ونشرت بسمة عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق تجربتها داخل "حمام الثلج" في أحد الأندية بجوار نهر النيل.
يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".
