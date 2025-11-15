إعلان

بجوار النيل.. بسمة بوسيل توثق تجربتها داخل حمام الثلج

كتب : معتز عباس

11:27 م 15/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (6)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (5)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (4)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (3)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (2)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (12)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (11)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (10)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (1)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (7)
  • عرض 12 صورة
    بسمة بوسيل داخل حوض ثلج (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المطربة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها تجربتها داخل "حمام الثلج".

ونشرت بسمة عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق تجربتها داخل "حمام الثلج" في أحد الأندية بجوار نهر النيل.

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

اقرأ أيضا..

هنا شيحة وسامية طرابلسي وشيرين.. 25 صورة للنجوم في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة

أسماء جلال تكشف الأسرار وترد على الشائعات مع أبلة فاهيتا الليلة

بسمة بوسيل حمام الثلج إنستجرام بسمة بوسيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا