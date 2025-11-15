أسماء جلال تكشف الأسرار وترد على الشائعات مع أبلة فاهيتا الليلة

بـ إفيهات كوميدية من "الحقيقة والسراب".. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين على

يستضيف برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم أبلة فاهيتا، والمعروض على قناة "MBCمصر"، الفنانة أسماء جلال في حلقة الليلة.

روجت الصفحة الرسمية لقناة "MBC مصر" على فيسبوك لحلقة الليلة، ونشرت صور من كواليس الحلقة وكتبت الصفحة على الصور: "فاضل ساعتين على ليلتنا الفونطاستيك الأبلة مستنية النجمة أسماء جلال الليلة الساعة 9!، برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا يعرض كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR".

وترد أسما على الشائعات التي تعرضت لها الفترة الأخيرة وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر مشاركات أسماء جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة الفنان هشام ماجد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويعرض للفنانة أسماء جلال حاليا في السينمات فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، حاتم صلاح، ظافر العابدين، ماجد امصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان.

