"بدلة بينك".. سامية طرابلسي تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

إلهام شاهين تنشر صورًا مع ليلى علوي ويسرا احتفالًا بمهرجان القاهرة السينمائي

تصوير / إسلام فاروق:

خطفت الفنانة سامية طرابلسي الأنظار من حضورها المميز في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وظهرت سامية طرابلسي بإطلالة مميزة وجذابة، مرتدية "بدلة" باللون البينك، تفاعل معها المصورين والجمهور على الريد كاربت.

يُعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

