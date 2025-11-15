14 صورة.. كارولين عزمي تستعرض إطلالات مختلفة وجريئة بعدة مناسبات

كتب- هاني صابر:

استعرضت الفنانة كارولين عزمي، عدة اطلالات مختلفة وجريئة لها ظهرت من خلالها في مناسبات متنوعة.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسيابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة في الآونة الأخيرة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، الجاذبية على أصولها، أجمل ما في الكوكب، عسل أوي، ايه الحلاوة دي".

جدير بالذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.