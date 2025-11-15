كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الفنان أحمد مالك إن مشاركته في أعمال أجنبية، بدأت بعد مروره بعدة مراحل، بينها مشاركته في أفلام مصرية عُرضت في مهرجانات عالمية مع مخرجين كبار، مثل محمد دياب وعمرو سلامة.

وتابع في حلقة نقاشية أقيمت اليوم السبت 15 نوفمبر في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "من خلال هذه التجارب جاءتني وكالات أجنبية وخضت تجارب أداء، وشاركت في أفلام خارج حدود مصر، كان الأمر بالنسبة لي حلم".

وأضاف مالك "في البداية قررت الموافقة على أي عمل يُعرض عليّ، لكن اليوم الأمر بات مختلفا لن أوافق على أي شيء لمخاطبة الجمهور بالخارج، الأهم أقدم أفلاما هنا في بلدي تحكي قصصنا، وتسافر للعرض بالخارج، لو الغرب شاهدها تمام جدا، لكن لن أقدم ما يريدونه".

الجلسة أقيمت في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، وحملت عنوان "السينما العربية الصاعدة: من المحلية إلى العالمية"، وشارك فيها: أحمد مالك، الأخوان ناصر، سارة مانسانيت رويو، وعلاء كركوتي، وأدارها الناقد محمد علال، وقدموا رؤى معمّقة حول المسار المتنامي للسينما العربية، وإمكاناتها في عبور الحدود من المشهد المحلي إلى الساحة العالمية، مع التوقف عند التحديات الإنتاجية والسردية التي تواجه صُنّاع الأفلام في المنطقة وفرصهم في الوصول إلى جماهير أوسع.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، الهادفة إلى تعزيز التواصل بين المبدعين، وتبادل الخبرات، وتوفير منصة تُسهم في تمكين الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام ودعم مشاريعهم الطموحة.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما:

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.