بالصور| انطلاق "بيست لاند" في موسم الرياض 2025

انطلقت فعاليات منطقة بيست لاند (Beast Land) ضمن موسم الرياض 2025، بحضور صانع المحتوى العالمي جيمي دونالدسون (MrBeast)، الذي تفاعل مع الزوار داخل المنطقة وشاركهم أجواء الحماس والمنافسة في أول تجربة، مستوحاة من عالم تحدياته الشهيرة التي تم تحويلها إلى مغامرات واقعية يعيشها الزوار.

وشهدت المنطقة إقبالًا من الزوار والجماهير الذين توافدوا للتفاعل مع MrBeast والتقاط الصور التذكارية معه في أجواء مليئة بالحماس.

ويعتمد نظام التحديات في "بيست أرينا" على مبدأ تجميع النقاط، إذ يحصل المتسابق على نقاط في كل لعبة يخوضها داخل الساحة، وتتغير قيمة النقاط بحسب مستوى الصعوبة وسرعة الإنجاز. وفي نهاية كل يوم، تُعلن أسماء أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الذين حققوا أعلى النتائج ليحصلوا على جوائز مالية يومية، بينما تُمنح الجائزة الكبرى في ختام المنافسات لمن يحقق أعلى مجموع نقاط خلال فترة إقامة "بيست لاند".

وتضم "بيست أرينا" مجموعة من التحديات الحركية والذهنية التي تحاكي أسلوب MrBeast المعروف بالمفاجأة والإثارة، وتشمل ألعابًا مثل Tower Siege، وBattle Bridge، وBeast Summit، وLights Out، وDrop Zone، وAir Mail، وMaze Run، وRevolution، وWarrior Challenge.

ويُعد موسم الرياض أحد أبرز المهرجانات الترفيهية، إذ يقدّم في نسخته السادسة لعام 2025 تجارب عبر 11 منطقة رئيسية تحتضن فعاليات متنوعة تشمل العروض الحية، والمهرجانات الموسيقية، والبطولات الرياضية، وتجارب الطعام والفن والأزياء، بمشاركة نجوم عالميين من مختلف المجالات.