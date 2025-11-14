مدحت العدل يهنئ خالد النبوي على تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي

هنأ السيناريست الكبير مدحت العدل، الفنان خالدالنبوي على تكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 هذا العام، وذلك بحفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء الأربعاء.

نشر مدحت العدل صورة من تكريم خالد النبوي عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "سعيد بتكريم صديقي العزيز والفنان خالد النبوي، فنان استثنائي من طراز نادر حمل الفن المصري للعالمية، وسيظل رمزا للأصالة والتميز.

ويعرض للسيناريست مدحت العدل حاليا مسرحية "أم كلثوم: دايبين في صوت الست" وسط مشاركة عدد من النجوم الشباب.

يذكر أن آخر مشاركات في الدراما التلفزيونية مدحت العدل كانت بسيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

