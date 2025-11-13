الجمال المصري.. تارا عماد تتوسط مونيكا بيلوتشي ورامي مالك في روما

لم يحضر أحد.. تفاصيل عزاء إسماعيل الليثي الثاني في إمبابة

شاركت الفنانة تارا عماد في احتفالات دار كارتييه في روما، وسط حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء والإكسورارت من حول العالم، إلى جانب نجوم هوليوود أبرزهم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، والنجم العالمي رامي مالك.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلة فوج النسخة العربية على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه تارا عماد وهي تخضع لجلسة تصوير مع بيلوتشي ومالك.

تنتظر النجمة مونيكا بيلوتشي عرض فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي.

