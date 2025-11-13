إعلان

الجمال المصري.. تارا عماد تتوسط مونيكا بيلوتشي ورامي مالك في روما

كتب : مروان الطيب

11:12 م 13/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد مع رامي مالك ومونيكا بيلوتشي (1)
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد مع رامي مالك ومونيكا بيلوتشي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة تارا عماد في احتفالات دار كارتييه في روما، وسط حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء والإكسورارت من حول العالم، إلى جانب نجوم هوليوود أبرزهم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، والنجم العالمي رامي مالك.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلة فوج النسخة العربية على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه تارا عماد وهي تخضع لجلسة تصوير مع بيلوتشي ومالك.

تنتظر النجمة مونيكا بيلوتشي عرض فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي.

اقرأ أيضا:

"إيه الحقد دة".. منة فضالي تنتقد "ترندات" زيجات وطلاق الفنانين

محمد صبحي يوجه رسالة شكر لـ الرئيس السيسي

الفنانة تارا عماد تارا عماد في احتفالات دار كارتييه في روما تارا عماد تتوسط مونيكا بيلوتشي ورامي النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي لنجم رامي مالك مجلة فوج النسخة العربية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد