منال عبد اللطيف: "خسيت 30 كيلو وطفشت من البيت"

أعادت قناة "Mbc مصر" نشر لقاء قديم للفنانة منال عبد اللطيف التي حلت ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز، وذلك بعد تصدرها التريند عقب خلعها الحجاب.

وتطرقت وقتها عن عدة موضوعات منها قرار ارتداء الحجاب، وابتعادها عن الوسط الفني، وعن عائلتها وكواليس أعمالها الفنية.

وعن زيادة وزنها بسبب الحمل قالت: "بعد بنتي نور زيدت 30 كيلو في الحمل، سنتين والفرق بين نور واختها منال 12 سنة، ووقت نور كانت والدتي تعبانة ومكانتش معايا وقعد سنتين بنزل في 30 كيلو وكنت حاسه ان ده مش انا، وحصل موقف في مرة ان البنت فضلت تعيط ومكنتش عارفة اعمل ايه ولقيتني سيبت لهم البيت و طفشت ومشيت".

فاجأت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف جمهورها خلال الساعات الماضية، بخلعها الحجاب بعد 12 عامًا من ارتدائه.

يُذكر أن آخر مشاركات منال عبد اللطيف كانت بمسلسل "كيد النسا 2" عام 2012، بطولة الفنانة فيفي عبده، نبيلة عبيد، أحمد بدير، ميمي جمال، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج أحمد البدري.