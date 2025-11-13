والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي: "ولادي راحوا وفي 14 عيل اتيتموا"

كشف عبد العزيز محمد، والد علاء وناجح ضحايا حادث إسماعيل الليثي، تفاصيل جديدة عن الحادث الذي راح ضحيته المطرب إسماعيل الليثي.

وظهر "عبدالعزيز"، متأثرًا في برنامج "صبايا الخير" للإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار"، قائلا: "إنه سمع بالحادث أثناء وجوده في المنزل، والمطرب الراحل إسماعيل الليثي غنى لمدة 45 دقيقة، في فرح جارنا".

وأضاف: في 14 عيل اتيتموا، وزوجتين اترملوا بسبب السائق، ابني علاء أمين شرطة، كان من يقود السيارة، وترك 3 أطفال، وابني ناجح لديه ولدين و4 بنات، أنا بتكلم ده وأنا قلبي بيتقطع عليهم".

وأوضح أن المطرب إسماعيل الليثي قبله رحيله أحياء فرح عند أحد الجيران لمدة 45 دقيقة، ثم خرج مسرعًا لإحياء حفل زفاف في قرية تبعد عن قريتنا بـ حوالي ساعة، متابعا: "السائق الخاص بالمطرب أخذ الطريق في ربع ساعة على سرعة كبيرة جدًا مما تسبب في اصطدامه بسيارة أبنائي علاء وناجح".

وتابع: "كان في السيارة معهم قريبهم أشرف، وحاليًا هو في غيبوبة، والطريق ده يكون السير فيه على 80، ولكن السائق تجاوز السرعة المحددة مما أدى إلى التصادم ووفاة نجلي".

أقيم أمس الأربعاء، عزاء المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، والذي أقيم بميدان النفق بمنطقة إمبابة، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهالي والأصدقاء.

يُذكر أن الفنان إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصابته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

