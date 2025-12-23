نعت الفنانة الشابة سمية الألفي، ابنة شقيق الفنانة سمية الألفي، عمتها الراحلة، التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ونشرت سمية صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "لم تكوني عمّتي فقط، كنتِ صديقتي وملجأي، سُمّيتُ على اسمكِ وفخورة بذلك، كنتِ راقية بلا تكلف، رقيقة بلا ضعف، وحنونة لدرجة أن القلب يرتعش وأنا أكتب لكِ الآن، أكتب وقلبي يصدق أنكِ قريبة، أنكِ هنا".

وأضافت: "إلى أن نلتقي، اللهم اجعلها في سعة لا يطالها حزن، وفي نورٍ لا ينطفئ، واجعل ذكرها في قلبي طمأنينة لا وجعًا، وحشتيني يا سمسم".

يُذكر أن حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، مساء أمس الإثنين، وتقديم واجب العزاء في مسجد عمر مكرم.

حضر العزاء كل من الفنان خالد النبوي، الفنانة منة شلبي مع زوجها المنتج أحمد الجنايني، الفنان أحمد السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان صبري فواز، الفنان محمود حميدة، الفنان محمد علي رزق، الإعلامي طارق علام، وحرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر في محنتهما.

