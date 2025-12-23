تفاصيل الشكاوي المقدمة ضد مصطفى كامل باتحاد النقابات الفنية

تصاعد النزاع بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء مجلس النقابة، ووصل إلى حد تقديم شكاوى ضده باتحاد النقابات الفنية.

وقال عاطف إمام، عضو المجلس، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "تقدمت بشكوتين، إلى اتحاد النقابات الفنية، ضد مصطفى كامل، بسبب القرارات التعسفية التي تم اتخاذها ضدي، ومنها الإحالة إلى مجلس التأديب، ومؤخرا الشطب، وهي قرارات مخالفة جميعا لقانون النقابات".

ومن جهته نفى أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لمصراوي، ما تردد عن تقديمه شكوى ضد مصطفى كامل، موضحا أنه وأعضاء آخرين قدموا مذكرة عامة، عن ما يحدث مؤخرا في النقابة من خلافات، في اتحاد النقابات الفنية.

ويواجه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عدة أزمات منها تقديم بلاغات ضده من وكيل المجلس المطرب حلمي عبد الباقي، وعضو المجلس عاطف إمام.