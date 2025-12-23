بإطلالة كاجوال ميرنا نور الدين تخطف الأنظار (صور)

وفيات وإصابات خطيرة.. نجوم طاردتهم حوادث السير في 2025

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت خلالها ترينج أنيق باللون الأبيض.

ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومحبيها، وجاءت عليها أبرز التعليقات كالتالي: "حبيبتي ربنا يحميكي"، "إيه الحلاوة والجمال ده"، "طول عمرك قمر يا ميرو"، "إيه الجمال ده كله"، "أحلى فنانة في الدنيا"، "أحلى ميرنا".

يُذكر أن الفنانة ميرنا نور الدين تنتظر عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "8 طلقات"، بطولة فتحي عبد الوهاب وإنجي المقدم، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

