إعلان

بإطلالة كاجوال ميرنا نور الدين تخطف الأنظار (صور)

كتب : نوران أسامة

12:02 م 23/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ميرنا نور الدين في أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    ميرنا نور الدين بمكياج هادئ
  • عرض 4 صورة
    ميرنا نور الدين بإطلالة كاجوال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت خلالها ترينج أنيق باللون الأبيض.

ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومحبيها، وجاءت عليها أبرز التعليقات كالتالي: "حبيبتي ربنا يحميكي"، "إيه الحلاوة والجمال ده"، "طول عمرك قمر يا ميرو"، "إيه الجمال ده كله"، "أحلى فنانة في الدنيا"، "أحلى ميرنا".

يُذكر أن الفنانة ميرنا نور الدين تنتظر عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "8 طلقات"، بطولة فتحي عبد الوهاب وإنجي المقدم، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

"بإطلالة كاجوال".. آيتن عامر تخطف الأنظار من العرض الخاص لفيلم طلقني

من العرض الخاص لفيلم "طلقني".. 20 صورة جمعت كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني

ميرنا نور الدين اطلالة ميرنا نور الدين السوشيال ميديا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟