كتبت- منى الموجي:

تذكر مهرجان القاهرة السينمائي في حفل افتتاح دورته السادسة والأربعين، نجوم وصناع السينما الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرا.

وقدم المهرجان فقرة الوفاء للنجوم الذين رحلوا عنا، وهم: نبيل الحلفاوي، سميحة أيوب، لطفي لبيب، سليمان عيد، مدير التصوير تيمور تيمور، المخرج سامح عبدالعزيز، السيناريست أحمد عبدالله.

وبدأ قبل قليل، افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما، بينهم: المخرج يسري نصر الله، يسرا، صابرين، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد مجدي، نرمين الفقي، ميرهان حسين، حسين فهمي، ميس حمدان، تامر هجرس، محمد كريم، لبلبة، المخرج مجدي أحمد علي، درة، جومانا مراد، هاني رمزي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.