كتبت- منى الموجي:

تحدث النجم حسين فهمي عن جهود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ترميم كلاسيكيات السينما المصرية، وعدد كبير من الأفلام المهمة، حتى يعيد إحيائها، ليشاهدها الجمهور في صورة جيدة، مع وضع ترجمة بالإنجليزية عليها.

وأشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي يعرض عشرين فيلما مرمما في دورته السادسة والأربعين، من بينها: فيلم الناس والنيل للمخرج يوسف شاهين، فيلم المستحيل للمخرج حسين كمال، فيلم الحرام إخراج هنري بركات، الشحات للمخرج حسام الدين مصطفى، فيلم السراب للمخرج أنور الشناوي، إلى جانب فيلم نار الشوق، ومع ظهوره على الشاشة علق حسين فهمي "ده أول فيلم عملته"، وجمعه بالنجمة صباح.

وتفاعل الحضور مع الفيلم، وعلا صوت أحد الحضور في صالة المسرح الكبير، قائلا "انت حلو طول الوقت"، ليرد حسين "عجزنا بقى".

وبدأ قبل قليل، افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما، بينهم: المخرج يسري نصر الله، يسرا، صابرين، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد مجدي، نرمين الفقي، ميرهان حسين، حسين فهمي، ميس حمدان، تامر هجرس، محمد كريم، لبلبة، المخرج مجدي أحمد علي، درة، جومانا مراد، هاني رمزي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.