كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ايتن عامر الأنظار من أحد ظهور لها عقب حضورها العرض الخاص لفيلم "طلقني".

ونشرت آيتن عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورا لها ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس شتوية تناسب الأجواء.

انطلق العرض الخاص لفيلم طلقني بمشاركة نجوم العمل السينمائي وصناعه، والذي أقيم في إحدى السينمات الشهيرة بمول أركان بمنطقة الشيخ زايد.

شهد العرض الخاص، حضور أبطال "طلقني" الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة دينا الشربيني، والتقط الصور التذكارية على الريد كاربت.

كما حضر العرض الخاص، الفنانة جيهان خليل، الفنان صبري خليل، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وحاتم صلاح وزوجته، وآيتن عامر، وآية سماحة.

