تصوير- إسلام فاروق ونادر نبيل

تألقت الفنانة ميرهان حسين خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق منذ قليل ويستمر في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وخطفت ميرهان الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ظهرت بفستان طويل مكشوف الصدر باللون التركواز، نسقته مع مكياج هادئ وتسريحة شعر انسيابية أبرزت ملامحها، وأرسلت قبلة للكاميرات.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس، إذ تأسس عام 1976 ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. انهيارمحمود الليثي في عزاء إسماعيل الليثي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي