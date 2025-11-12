حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة جمهورها أحدث صورها من إطلالتها خلال حضورها فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ونشرت بوسي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس، إذ تأسس عام 1976 ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

