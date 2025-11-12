إعلان

بفستان أسود أنيق.. بوسي شلبي أول الحاضرين بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتب : نوران أسامة

06:33 م 12/11/2025
حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة جمهورها أحدث صورها من إطلالتها خلال حضورها فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ونشرت بوسي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس، إذ تأسس عام 1976 ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

الإعلامية بوسي شلبي بوسي شلبي على إنستجرام بوسي شلبي بفستان أسود مهرجان القاهرة السينمائي

