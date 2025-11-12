كريم محمود عبدالعزيز يكشف أصعب ما واجهه في الزواج.. (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كشف فيه النجم كريم محمود عبد العزيز خلال برنامج "بيج تايم بودكاست" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة عن أصعب ما واجهه في تجربة الزواج.

وقال: "أسوأ حاجة في الجواز هي المسؤولية بجد، الواحد لما يتجوز صغير بيكون الموضوع أصعب، بس أبويا كان عامل معايا اتفاق، قبل ما أتجوز بكتير، كنت بصرف على نفسي لأني كنت بشتغل وبمثل وبجيب فلوس، ومعايا فلوس بحطها في البيت ومش بصرف منها، كنت مش مدرك أن الفلوس ديه بتاعتي وإنه ممكن أصرف منها".

وأضاف كريم: "كنت كل شوية أقول لأبويا عايز فلوس علشان نازل مع أصحابي، جه قالي إنت مش بتشتغل، هو مش بيقطع عني الفلوس، لو احتاجت حاجة هيديني بس كان بيديني درس، فابتديت أحس إحساس غريب إن أنا بصرف من فلوسي وأحافظ عليها، موضوع إني أكون مسئول عن نفسي ده ساعدني شوية".

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز أعلن انفصاله عن والدة بناته آن الرفاعي عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل، هتظل أم بناتي وأنا أبوهم. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين". هنا

اقرأ أيضًا:

منال عبداللطيف تثير الجدل بخلع الحجاب بعد 12 عامًا (صور)

بعد عقد قرانها.. هذا ما قالته مي عز الدين عن مواصفات فتى أحلامها