في نفس الشهر.. أحدث عرائس الوسط الفني

فاجأت عدد من نجمات الوسط الفني الجمهور بزواجهن، وكان آخرهن الفنانة مي عز الدين التي ودعت العزوبية وأعلنت عقد قرانها على الشاب أحمد تيمور.

وقبلها، أعلنت الفنانة آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال علي محجوب، حيث سافرا إلى باريس لقضاء شهر العسل.

ونشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب، وتواجدهما حالياً لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريباً لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي. دامت الأفراح."

أما منة شلبي أعلنت زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله ما نعرف إزاي".

