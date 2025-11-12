إعلان

في نفس الشهر.. أحدث عرائس الوسط الفني

كتب : سهيلة أسامة

02:38 م 12/11/2025
  عرض 18 صورة
  
    منة شلبي وأحمد الجنايني
  • عرض 18 صورة
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (2)[1]
  • عرض 18 صورة
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (2)
  • عرض 18 صورة
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (1)[1]
  • عرض 18 صورة
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (1)
  • عرض 18 صورة
    الفنانة آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب (3)
  • عرض 18 صورة
    الفنانة آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب (3)[1]
  • عرض 18 صورة
    الفنانة آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب (2)[1]
  • عرض 18 صورة
    الفنانة آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب (2)
  • عرض 18 صورة
    الفنانة آمال ماهر وزوجها رجل الأعمال علي محجوب (1)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين (5)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين (4)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين (3)
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين (2)
  • عرض 18 صورة
    عقد قران مي عز الدين
  • عرض 18 صورة
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين (1)
  • عرض 18 صورة
    عقد قران مي عز الدين[1]

فاجأت عدد من نجمات الوسط الفني الجمهور بزواجهن، وكان آخرهن الفنانة مي عز الدين التي ودعت العزوبية وأعلنت عقد قرانها على الشاب أحمد تيمور.

وقبلها، أعلنت الفنانة آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال علي محجوب، حيث سافرا إلى باريس لقضاء شهر العسل.

ونشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب، وتواجدهما حالياً لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريباً لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي. دامت الأفراح."

أما منة شلبي أعلنت زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله ما نعرف إزاي".

نجمات الوسط الفني الفنانة مي عز الدين العزوبية

