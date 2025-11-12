15 صورة.. إلهام وجدي تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "وتر حساس 2"

احتفلت الفنانة إلهام وجدي بانتهاء تصوير مسلسل "وتر حساس 2"، ونشرت صور من كواليس التصوير عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إلهام في الصور مع عدد من أبطال العمل وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالا بانتهاء التصوير وعرضه قريبا.

تدور أحداث المسلسل حول عودة رشيد إلى وطنه ساعيًا لاستعادة مكانته داخل عائلته عبر الزواج من ابنة عمه فريدة. لكن زواجهما يكشف عن أسرار صراع قديم بين رشيد ووالد فريدة، لتشتعل الخلافات العائلية تدريجيًا. ومع خروج كاميليا من السجن، تبدأ مواجهة جديدة تتشابك فيها مشاعر الحب والانتقام، ليتحول العمل إلى صراع إنساني واجتماعي تتداخل فيه القيم والعواطف في أجواء مثيرة.

ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، تأليف أمين جمال و مينا بباوي، إخراج وائل فرج.

اقرأ أيضا:

فقدت الوعي.. زوجة إسماعيل الليثي تسقط في جنازته (صور)

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها