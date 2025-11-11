حداد 3 أيام.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله بسبب وفاة إسماعيل الليثي

نعى الفنان رضا البحراوي المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، الذي وافته المنية مؤخرًا، معربًا عن حزنه الشديد لرحيله، وقرر إلغاء جميع ارتباطاته الفنية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاته.

وكتب "البحراوي" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "بكل الحزن والأسى، أعلن إلغاء جميع أعمالي خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حدادًا على روح أخي العزيز إسماعيل الليثي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز36 عامًا، متأثرًا بإصاباته في حادث سير مروع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وحددت أسرة الراحل موعد ومكان إقامة العزاء مساء الأربعاء 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

