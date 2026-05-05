إعلان

وزراء الداخلية العرب يدينون الهجمات الإيرانية على الإمارات

كتب : وكالات

07:53 م 05/05/2026

مجلس وزراء الداخلية العرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدان وزراء الداخلية العرب الهجمات الإيرانية المتجددة على الإمارات العربية المتحدة.

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يتألف من 22 عضواً من جامعة الدول العربية، أدانت بشدة هذه الهجمات الإيرانية المتجددة.

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، أنها تعرضت لهجوم لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، من قبل إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن إيران أطلقت 15 صاروخاً على عليها أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال على الأقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاع الإماراتية الإمارات الهجمات الإيرانية حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لوسي وفيفي".. توافد نجمات الفن على عزاء سهير زكي
زووم

"لوسي وفيفي".. توافد نجمات الفن على عزاء سهير زكي
بدء عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة
زووم

بدء عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة
15 صورة.. رنا رئيس تخطف الأنظار في لحظات رومانسية مع زوجها
زووم

15 صورة.. رنا رئيس تخطف الأنظار في لحظات رومانسية مع زوجها
يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
علاقات

يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة
أخبار مصر

توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها