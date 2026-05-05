أدان وزراء الداخلية العرب الهجمات الإيرانية المتجددة على الإمارات العربية المتحدة.

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يتألف من 22 عضواً من جامعة الدول العربية، أدانت بشدة هذه الهجمات الإيرانية المتجددة.

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، أنها تعرضت لهجوم لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، من قبل إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن إيران أطلقت 15 صاروخاً على عليها أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال على الأقل.