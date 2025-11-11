فقدت الوعي.. زوجة إسماعيل الليثي تسقط في جنازته (صور)

دخلت خبيرة التجميل شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، في حالة انهيار شديدة وفقدت وعيها فور وصول جثمان زوجها إلى مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، لأداء صلاة الجنازة قبل توديعه إلى مثواه الأخير.

وحاول الحضور إسعافها ومساندتها حتى استعادت وعيها، وسط حالة من الحزن الشديد سادت بين أفراد الأسرة والجمهور.

وشهدت الجنازة حضور مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان باسم سمرة، وسعد الصغير، وعبدالباسط حمودة، إلى جانب حشد من الأهالي ومحبي الراحل وأقاربه.

وحددت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

يُذكر أن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

