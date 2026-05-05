وجهت جماهير الأهلي رسالة قوية لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن عودة حسام البدري، لتدريب الفريق.

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويواجه الأهلي نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري في ملعب

وهاجمت جماهير الأهلي في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، حسام البدري، بهتافات معارضة لعودته لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن البدري بات الأقرب لتولي تدريب الأهلي، خلفا للدنماركي ييس توروب، المدير الفني الحالي للفريق، والذي يقترب من الرحيل بسبب تراجع نتائج الفريق.

وكان البدري مدربا للأهلي خلال الفترة من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، قبل أن يرحل ويتولى تدريب الأسيوطي (بيراميدز حاليا).

