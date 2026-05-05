الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

بعد أنباء تدريبه للفريق.. جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري

كتب : هند عواد

07:59 م 05/05/2026 تعديل في 08:07 م
    حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي
    حسام البدري
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
    حسام البدري
    حسام البدري
    المدرب حسام البدري

وجهت جماهير الأهلي رسالة قوية لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن عودة حسام البدري، لتدريب الفريق.

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

ويواجه الأهلي نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

جماهير الأهلي تهاجم حسام البدري في ملعب

وهاجمت جماهير الأهلي في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، حسام البدري، بهتافات معارضة لعودته لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن البدري بات الأقرب لتولي تدريب الأهلي، خلفا للدنماركي ييس توروب، المدير الفني الحالي للفريق، والذي يقترب من الرحيل بسبب تراجع نتائج الفريق.

وكان البدري مدربا للأهلي خلال الفترة من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، قبل أن يرحل ويتولى تدريب الأسيوطي (بيراميدز حاليا).

