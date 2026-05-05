تصدر اسم أمير الغناء العربي مؤشرات البحث جوجل، وتساءل عدد كبير من جمهور الفنان الراحل هاني شاكر عن ديانته خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيله، إذ يعتنق الديانة الإسلامية، وعبر الراحل في العديد من لقاءاته التلفزيونية عن اعتزازه بهويته الدينية.

وأعاد جمهور الفنان الراحل، تداول مجموعة من الصورالتي ظهر خلالها بملابس الإحرام أثناء تواجده في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، أثناء أدائه مناسك العمرة.

ولاقت هذه الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت بعض تعليقاتهم: "ربنا يرحمه"، "كان فنان محترم وخلوق"، "ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة"، "ربنا يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين".

كيف تحدث هاني شاكر عن الدين؟

تحدث هاني شاكر في أحد اللقاءات التليفزيونية عن الدين مؤكدًا رفضه ربط الدين بالعنف أو التطرف، مشددًا على أن الدين الإسلامي قائم على السلام والمحبة والتفاهم، وليس وسيلة لإيذاء الآخرين.

