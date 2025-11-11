تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلمى شقيقة شيماء سعيد أرملة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، وهي تدافع عنها بعد تداول مقطع فيديو قديم لـشيماء ظهرت خلاله بمكياج.

وطلبت سلمى من الجمهور عدم ظلم شقيقتها لمرورها بحالة نفسية سيئة، وقالت: "إيديها اتخرمت من كتر تعليق المحاليل، وبقت ولا بتاكل ولا بتشرب، سيبوها في حالها، وبتلف على المستشفيات، ادعولها ربنا يصبر قلبها".

وانهارت شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء وسط حضور مهيب من قبل العائلة والأصدقاء إلى جانب نجوم الفن ونجوم الأغنية الشعبية.

كما انفجرت في البكاء فور سماعها خبر رحيله ونشرت صورة له عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "إسماعيل راح مني.. إسماعيل مات".

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء، وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت.

رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا يوم الإثنين 10 نوفمبر على إثر حادث سير مروع على طريق المنادي، وكان في حالة حرجة بسبب إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

