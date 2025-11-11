إعلان

زوجة اسماعيل الليثي لا بتاكل ولا تشرب".. شقيقىة شيماء سعيد تطلب لها الدعاء

كتب- مروان الطيب:

10:16 م 11/11/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    إنهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد مع ضاضا
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد 2
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي 1
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد 1
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد 1
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد 2
  • عرض 23 صورة
    سلمى شقيقة شيماء سعيد (3)
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد وزوجها اسماعيل الليثي_7
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد واسماعيل الليثي
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي(1)
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد تزور قبر ابنها_3
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد تتلقى عزاء ابنها رضا_2
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد وانبها ضاضا_5
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد وزوجها إسماعيل الليثي
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد وزوجها اسماعيل الليثي_8
  • عرض 23 صورة
    شيماء سعيد تقرا القران لابنها ضاضا بعد وفاتها_4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلمى شقيقة شيماء سعيد أرملة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، وهي تدافع عنها بعد تداول مقطع فيديو قديم لـشيماء ظهرت خلاله بمكياج.

وطلبت سلمى من الجمهور عدم ظلم شقيقتها لمرورها بحالة نفسية سيئة، وقالت: "إيديها اتخرمت من كتر تعليق المحاليل، وبقت ولا بتاكل ولا بتشرب، سيبوها في حالها، وبتلف على المستشفيات، ادعولها ربنا يصبر قلبها".

وانهارت شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء وسط حضور مهيب من قبل العائلة والأصدقاء إلى جانب نجوم الفن ونجوم الأغنية الشعبية.

كما انفجرت في البكاء فور سماعها خبر رحيله ونشرت صورة له عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "إسماعيل راح مني.. إسماعيل مات".

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء، وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت.

رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا يوم الإثنين 10 نوفمبر على إثر حادث سير مروع على طريق المنادي، وكان في حالة حرجة بسبب إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

اقرأ أيضا:

فقدت الوعي.. زوجة إسماعيل الليثي تسقط في جنازته (صور)

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها

شيماء سعيد إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح