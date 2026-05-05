ساخرًا من هجماتها.. ترامب يصف الحرب بين أمريكا وإيران بـ"المناوشة"

قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، من أهمية القتال بين الولايات المتحدة وإيران في ظل وقف إطلاق النار، واصفًا الحرب التي أطلقتها إدارته بالتعاون مع القوات الإسرائيلية بأنها "مناوشة".

وقال ترامب للصحفيين خلال فعالية للياقة البدنية للشباب: "أسميها مناوشة لأن إيران لا تملك أي فرصة. لم تكن تملكها أبدًا، وهم يعرفون ذلك"، وعندما سُئل عما يجب أن تفعله إيران لخرق وقف إطلاق النار، قال: "ستعرفون، لأنني سأخبركم".

هجمات الزوارق الإيرانية

وأضاف ترامب: "وهم يعرفون ما يجب عليهم فعله، والأهم أنهم يعرفون ما لا يجب عليهم فعله". كما سخر ترامب من هجمات "الزوارق السريعة" الإيرانية على سفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية، واصفًا إياها بأنها "قوارب صغيرة بأسلحة بدائية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "بحريتهم تتكون من — يسمونها قوارب صغيرة. إنها سريعة. نعم، سريعة لدرجة أن لديهم ثمانية منها، وقد اختفت جميعها. وهي سريعة، لكنها ليست سريعة مثل الصاروخ. الصاروخ أسرع قليلًا".

الضغط على إيران

وخلال حديثه أيضًا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه مع الصحفيين، إن الصين لم "تتحدّه"، في الوقت الذي يواصل فيه الضغط على إيران، رغم الانتقادات المتكررة من بكين للتحركات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد طهران.

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، وبكل إنصاف، فإنه يحصل على نحو 60% من نفطه من (مضيق) هرمز"، في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج.

وفي الواقع، استوردت الصين نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام، وما يقرب من ثلث وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وفقًا للإدارة العامة للجمارك في الصين.

وقدّم ترامب تقييمًا أكثر اعتدالًا مقارنة بوزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال قبل يوم إن الإدارة الأمريكية تريد من بكين "تكثيف جهودها" والضغط على إيران لفتح المضيق.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن إيران ستكون على رأس جدول أعمال ترامب عندما يتوجه إلى بكين الأسبوع المقبل لعقد قمة مع شي جين بينج.