لم يحضر أحد.. تفاصيل عزاء إسماعيل الليثي الثاني في إمبابة

تصوير- محمد معروف:

أقيم مساء اليوم الخميس العزاء الثاني للمطرب الراحل إسماعيل الليثي وذلك بجوار منزله في منطقة إمبابة، الذي حمل صوره بجانب نجله الراحل ضاضا.

وغاب النجوم عن العزاء، ولم يحضر سوى الفنان طارق الشيخ إلى جانب عائلته والأصدقاء المقربين.

وأقيم عزاء الفنان إسماعيل الليثي أمس الأربعاء وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن ونجوم الأغنية الشعبية منهم محمود الليثي، محمد رمضان.

رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا يوم الإثنين 10 نوفمبر على إثر حادث سير مروع على طريق المنادي، وكان في حالة حرجة بسبب إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

اقرأ أيضا:

طلق زوجته على الهواء.. مسلم لـ نزار الفارس: أدفن نفسي ولا أتجوز من الوسط الفني

اقترب اللقاء.. رسالة خاصة من محمد صبحي إلى زوجته الراحلة