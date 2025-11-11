انهيار سعد الصغير في جنازة الراحل إسماعيل الليثي

انهار الفنان سعد الصغير فور وصوله جنازة الراحل إسماعيل الليثي، التي أقيمت ظهيرة اليوم الثلاثاء، وشيع الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة وسط حضور مهيب من قبل جمهوره ومحبيه إلى جانب حضور نجوم الوسط الفني والغنائي للمشاركة في تشييع الجثمان.

ظهر سعد الصغير متأثرا برحيل إسماعيل الليثي، ولم يتمالك دموعه حزنا على فراقه.

رحل الفنان إسماعيل الليثي عن عالمنا أمس الاثنين إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء، وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت.

نشر سعد الصغير صورة جمعته بالراحل إسماعيل الليثي عبر حسابه على انستجرام ونعاه قائلا: "ربنا يرحمك يا اسماعيل يارب كنت طيب وابن بلد وكنت في حالك يابني بس نصيبك وانت هتبقى في مكان احسن والله ربنا كبير وعارف انك كنت راجل وجدع وطيب وبتحب ناس كلها من المطربين الي كانت في حالها وفي شغلها طول عمرك كان قلبك طيب، اسماعيل كان جميل كان دايما يكلمني وياخد رأيي في حاجات كثيره بس نصيبك ومش هتغلى علي ربنا ربنا يرحمك يارب ياطيب بحبك ياصاحبي واخويا وابني في الجنه باذن الله".

اقرأ أيضا:

فقدت الوعي.. زوجة إسماعيل الليثي تسقط في جنازته (صور)

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها