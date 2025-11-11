إعلان

انهيار سعد الصغير في جنازة الراحل إسماعيل الليثي

كتب- مروان الطيب:

06:17 م 11/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إنهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي
  • عرض 12 صورة
    باسم سمرة من جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (1)
  • عرض 12 صورة
    باسم سمرة من جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 12 صورة
    باسم سمرة من جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (3)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب إسماعيل الليثي (7)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب إسماعيل الليثي (4)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب إسماعيل الليثي (5)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب إسماعيل الليثي (3)
  • عرض 12 صورة
    الصور الأولى من جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (1)
  • عرض 12 صورة
    جنازة المطرب إسماعيل الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انهار الفنان سعد الصغير فور وصوله جنازة الراحل إسماعيل الليثي، التي أقيمت ظهيرة اليوم الثلاثاء، وشيع الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة وسط حضور مهيب من قبل جمهوره ومحبيه إلى جانب حضور نجوم الوسط الفني والغنائي للمشاركة في تشييع الجثمان.

ظهر سعد الصغير متأثرا برحيل إسماعيل الليثي، ولم يتمالك دموعه حزنا على فراقه.

رحل الفنان إسماعيل الليثي عن عالمنا أمس الاثنين إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء، وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت.

نشر سعد الصغير صورة جمعته بالراحل إسماعيل الليثي عبر حسابه على انستجرام ونعاه قائلا: "ربنا يرحمك يا اسماعيل يارب كنت طيب وابن بلد وكنت في حالك يابني بس نصيبك وانت هتبقى في مكان احسن والله ربنا كبير وعارف انك كنت راجل وجدع وطيب وبتحب ناس كلها من المطربين الي كانت في حالها وفي شغلها طول عمرك كان قلبك طيب، اسماعيل كان جميل كان دايما يكلمني وياخد رأيي في حاجات كثيره بس نصيبك ومش هتغلى علي ربنا ربنا يرحمك يارب ياطيب بحبك ياصاحبي واخويا وابني في الجنه باذن الله".

اقرأ أيضا:

فقدت الوعي.. زوجة إسماعيل الليثي تسقط في جنازته (صور)

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها

سعد الصغير جنازة إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي إسماعيل الليثي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح