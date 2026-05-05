هتك عرض في الطريق العام.. السجن 3 سنوات لعامل وراق العرب

قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، بمعاقبة "عامل" بالسجن المشدد 3 سنوات على خلفية اتهامه بهتك عرض "فتاة" بالطريق العام بمنطقة وراق العرب بالجيزة.



ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.



وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 1230 لسنة 2026 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 231 لسنة 2026 شمال الجيزة، أن "محمود.ع"، هتك عرض المجني عليها "أ.ع"، بالقوة بأن تعمد المساس بموطن عفتها قاصدًا هتك عرضها دون رضاها.



باستجواب المتهم عقب القبض عليه بعد تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدته، أكد أنه ارتكب الواقعة بحق المجني عليها، وأنه قام بهتك عرضها بالطريق العامة حال استقلاله دراجة نارية "موتوسيكل".



وأحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي ادانته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. لما ارتكبه بحق المجني عليها.

اقرأ أيضا:

مأساة "قاصر الوراق" مع الحب: زواج سري وطفل بلا ورق

رصاصتان انتقام في نص الطريق.. السجن 13 عامًا لعامل "وراق العرب" بالجيزة

انتقامًا بدافع الشرف وخوفًا من الفضيحة.. جريمة "قاصر الوراق" تنتهي بأحكام رادعة





