تكريم يسرا بالسفارة الفرنسية في مصر بحضور نجوم الفن

احتفلت النجمة يسرا مساء اليوم الاثنين بتكريمها من السفارة الفرنسية في مصر، وتم منحها وسام جوقة الشرف الذي يعد أعلى وسام للجمهورية الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي وعدد من نجوم الوسط الفني.

نشرت المذيعة بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، ظهرت خلاله النجمة يسرا وهي يتم تقديمها بحفاوة بالغة من قبل السفير الفرنسي في مصر.

وحضر حفل تكريم النجمة يسرا عددا كبيرا من النجوم والإعلاميين، بينهم: الإعلامية هالة سرحان، الفنانة ريهام حجاج، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة درة.

وكان الظهور الأخير للنجمة يسرا في ذا حفل جراند بول الذي أقيم مساء السبت الماضي، في قصر عابدين بحضور نجوم الفن، وخطفت الأضواء فور وصولها الحفل، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق.

يذكر أن النجمة يسرا تنتظر عرض فيلمها "الست لما" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، محمد جمعة، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

