قبل إسماعيل الليثي.. 9 فنانين رحلوا في حوادث سير مأساوية

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين 10 نوفمبر، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخوله في غيبوبة حتى فارق الحياة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، على موقع فيسبوك، خبر وفاته، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أسماء النجوم الذين رحلوا عن عالمنا إثر حوادث سير مروعة:

إسماعيل الليثي

تعرض الراحل إسماعيل الليثي لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضية بمركز ملوي محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي في ملوي، وكان المطرب إسماعيل الليثى في حالة حرجة ونقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

أشرف عبدالغفور

رحل الفنان الكبير أشرف عبدالغفور عن عالمنا شهر ديسمبر عام 2023، إثر تعرضه لحادث سير في مدينة 6 أكتوبر.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

وانتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

خالد البكري

في يونيو عام 2018، توفي الملحن الراحل خالد البكري، وهو فى طريقه إلى الإسكندرية لقضاء إجازة العيد مع طفليه، وشاهد على الطريق الدائرى كلب، فظنه يعاني العطش، ونزل من سيارته ليعطيه بعض المياه قبل أن يفاجأ بأن الكلب مسعور ويحاول مهاجمته .

وخلال عودة البكري مسرعا إلى سيارته، صدمته سيارة ميكروباص مسرعة ليلقى مصرعه أمام أعين طفليه.

غنوة سليمان

في عام 2018 توفيت الفنانة غنوة محمد علي سليمان، في حادث سير بمنطقة التجمع الخامس.

جورج الراسي

المطرب اللبناني جورج الراسي، توفي في أغسطس 2022، إثر حادث سير مروع، على الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جورج الراسي توفي إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي عند النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية.

عمر خورشيد

عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، يعد أشهر ضحايا حوادث السيارات، إذ تلقى الوسط الفني، صدمة رحيله يوم 29 مايو عام 1981.

وتباينت الآراء حول تفاصيل وفاة الراحل، حتى حسمت الفنانة الراحلة مها أبو عوف "آخر زوجاته" الأمر، مؤكدة وفاته إثر حادث سير، خلال عودته من عمله بأحد فنادق شارع الهرم.

أسمهان

في 14 يوليو 1944، كانت الفنانة الراحلة أسمهان، في طريقها إلى رأس البر من أجل قضاء إجازة قصيرة، وذلك بعدما استأذنت من يوسف وهبي في الحصول على تلك الإجازة من تصوير فيلم "غرام وانتقام".

وفي الطريق سقطت السيارة في الترعة بالقرب من مدينة طلخا، ليعلن عن وفاة الفنانة أسمهان.

نادية سيف النصر

لقت الفنانة الراحلة نادية سيف النصر، مصرعها في فبراير 1974، وهي في عامها الـ 41 في حادث سير بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشاركت الراحلة نادية سيف النصر، في عدد قليل من الأعمال الفنية، كان آخرها فيلم "أرملة ليلة الزفاف" عام 1974.

مخلص البحيري

في 29 أغسطس 2001، رحل عن عالمنا الفنان مخلص البحيري، أثر حادث سير، أودى بحياته هو وزوجته وابنه، خلال توجهه إلى الإسكندرية.

مخلص البحيري الذي التحق بكلية الطب البيطري وعمل طبيبا لفترة، قرر أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وتخرج منه ليلتحق بالعمل في السينما والتليفزيون.

رمضان البرنس

لقى المطرب الشعبي رمضان البرنس، حتفه مع أسرته عام 1998، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع على طريق رأس البر.

