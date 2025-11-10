إعلان

فقدت زوجها إسماعيل الليثي وابنها ضاضا.. من هي شيماء سعيد؟

كتب- مروان الطيب:

07:01 م 10/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته (1)
  • عرض 14 صورة
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته (3)
  • عرض 14 صورة
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته (2)
  • عرض 14 صورة
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته (4)
  • عرض 14 صورة
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته (5)
  • عرض 14 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
  • عرض 14 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
  • عرض 14 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي
  • عرض 14 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي 1
  • عرض 14 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي(1)
  • عرض 14 صورة
    زوجة إسماعيل الليثي (3)
  • عرض 14 صورة
    زوجة إسماعيل الليثي (1)
  • عرض 14 صورة
    شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انهارت شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، فور سماعها خبر رحيل زوجها، الذي فارق الحياة منذ قليل بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخوله في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ونشرت شيماء صورة لزوجها الراحل إسماعيل الليثي، وذلك عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وكتبت: "إسماعيل راح مني إسماعيل مات".

من هي شيماء سعيد؟

- خبيرة تجميل مصرية ولديها أكثر من مليوني متابع على تطبيق تيك توك.

- تزوجت من إسماعيل الليثي عام 2016، وأنجبا ضاضا وابنتين.

- بعد وفاة نجلهما ضاضا، دخلا في عدد من المشاكل، حتى تم الصلح بينهما قبل أيام من رحيله، وذلك في نفس يوم احتفالها بعيد ميلادها.

- أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، عن إتمام الصلح مع إسماعيل بعد فترة من الخلافات، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "تيك توك"، ظهرت فيها برفقة زوجها أثناء تقديمه لها هدية من الذهب، وظهرا سويًا وهما يغنيان ويرقصان.

- تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد انهيارها من البكاء إثر تعرض زوجها لحادث سير مروع نقل على إثرها لأحد المستشفيات، وطالبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له.

اقرأ أيضا:

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"

بالصور.. حفل زفاف المطربة آية عبدالله والمخرج محمد العروسي

شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي إسماعيل الليثي ضاضا الليثي شيماء سعيد بعد وفاة إسماعيل الليثي حادث إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)