فقدت زوجها إسماعيل الليثي وابنها ضاضا.. من هي شيماء سعيد؟

بعد وفاة نجله| إسماعيل الليثي قبل رحيله يتحدث عن عودته للغناء: "فاتح بيت

انهارت شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، فور سماعها خبر رحيل زوجها، الذي فارق الحياة منذ قليل بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخوله في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ونشرت شيماء صورة لزوجها الراحل إسماعيل الليثي، وذلك عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وكتبت: "إسماعيل راح مني إسماعيل مات".

من هي شيماء سعيد؟

- خبيرة تجميل مصرية ولديها أكثر من مليوني متابع على تطبيق تيك توك.

- تزوجت من إسماعيل الليثي عام 2016، وأنجبا ضاضا وابنتين.

- بعد وفاة نجلهما ضاضا، دخلا في عدد من المشاكل، حتى تم الصلح بينهما قبل أيام من رحيله، وذلك في نفس يوم احتفالها بعيد ميلادها.

- أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد، عن إتمام الصلح مع إسماعيل بعد فترة من الخلافات، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "تيك توك"، ظهرت فيها برفقة زوجها أثناء تقديمه لها هدية من الذهب، وظهرا سويًا وهما يغنيان ويرقصان.

- تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد انهيارها من البكاء إثر تعرض زوجها لحادث سير مروع نقل على إثرها لأحد المستشفيات، وطالبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له.

