يشهد العالم مساء اليوم السبت احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد من أكبر الاحتفالات في تاريخ مصر الحديث، بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

شارك عدد من النجوم في احتفالية تقديم المتحف وهم النجمة منى زكي والفنان أحمد مالك، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان أحمد غزي، الفنانة هدى المفتي، و ظهروا بالزي الفرعوني.

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تقام مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

