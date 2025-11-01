إعلان

منى زكي وهدى المفتي ومالك وغزي.. نجوم ومفاجآت حفل المتحف المصري الكبير

كتب- مروان الطيب:

07:19 م 01/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 11 صورة
    أحمد غزي 1
  • عرض 11 صورة
    أحمد مالك 1
  • عرض 11 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 11 صورة
    افتتاح المتحف المصري الكبير
  • عرض 11 صورة
    الفنان أحمد غزي
  • عرض 11 صورة
    المقطوعة المصرية أنا المصري
  • عرض 11 صورة
    سلمى أبو ضيف 1
  • عرض 11 صورة
    سلمى أبو ضيف 2
  • عرض 11 صورة
    من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد العالم مساء اليوم السبت احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد من أكبر الاحتفالات في تاريخ مصر الحديث، بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

شارك عدد من النجوم في احتفالية تقديم المتحف وهم النجمة منى زكي والفنان أحمد مالك، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان أحمد غزي، الفنانة هدى المفتي، و ظهروا بالزي الفرعوني.

يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تقام مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

اقرأ أيضا:

نسرين طافش: "أنا عاشقة للحضارة الفرعونية" (صور)

بهذه الكلمات.. عبد الرحمن ظاظا يودع فريق عمل مسلسل "ابن النادي"

المتحف المصري الكبير احتفالية المتحف الكبير افتتاح المتحف الكبير هدى المفتي سلمى أبو ضيف مالك غزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن