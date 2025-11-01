إلهام شاهين: فخورة بأنني مصرية وبنت الحضارة القديمة

ماذا قال يحيى الفخراني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للطفل؟

كتب- مصطفى صلاح

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن فخرها بانتمائها لمصر وسعادتها باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن هذا الصرح الثقافي يعكس عظمة التاريخ المصري، ويُجسّد مكانة الدولة التي تحمل على أرضها أكثر من نصف آثار العالم.

وقالت شاهين، ببرنامج "الحكاية من البداية"، إن جمال موقع المتحف المصري الكبير يتمثل في كونه يجمع بين المتحف المفتوح والمغلق، إذ يطل مباشرة على منطقة الأهرامات، ليجسّد تواصل الأجيال بين حضارة الماضي وواقع الحاضر.

وأضافت، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا مهمًا على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة أنه دليل على اهتمام الدولة بالتراث والهوية، وتجسيد لجهودها في الحفاظ على تاريخ مصر العريق وتقديمه للعالم في أبهى صورة.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تشعر بالفخر والاعتزاز لكونها «مصرية وبنت الحضارة القديمة»، مضيفة أن هذا المشروع الحضاري يُعد رسالة واضحة إلى العالم بأن مصر ما زالت مهد الحضارة، وصاحبة الريادة في الثقافة والفن والتاريخ الإنساني.