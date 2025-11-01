بهذه الكلمات.. عبد الرحمن ظاظا يودع فريق عمل مسلسل "ابن النادي"

ودع الفنان عبد الرحمن ظاظا الشهير بـ "كابوزيا" ضمن أحداث مسلسل "ابن النادي"، فريق عمل المسلسل بعد انتهاء عرض حلقاته على منصة "شاهد".

ونشر ظاظا، صور من كواليس المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مش عارف ابتدي منين غير ان الحمد لله دائما وأبدا، بجد أنا ربنا كرمني بوجودي جمب ناس نجوم و فنانين بجد وسالكين و قلوبهم حلوة زي الناس دي، مهما شكرتهم ومهما قولت مش هعرف اعبر والله شكرا يا فهمي علي حلاوة قلبك والله يا بخت اللي صاحبك شكرا جدا كريم سعد المخرج الشاطر اللي بعد توفيق ربنا و كرمه سبب كبير في نجاح العمل و ظهورنا بالشكل اللي بسطكوا ده".

وتابع: "شكرا لاخويا و صاحبي والأقرب الي قلبي حاتم صلاح اللي دايما ف ضهري و بلاقيه قبل ما احتاجه كمان مش عايز انسي حد بس والله شكرا لكل الناس ع المحبة و التشجيع اللي شوفته من كل الناس اللي ورا كاميرا كمان اللي مظهروش بس اظهروا حبهم ف الشغل و الاهتمام بيه وكل واحد كان استاذ في مجاله حتى البوفيه كان عليهم شوية سندوتشات بطاطس فينو حكااية و من كل قلبي شكرا ليكوا على الدعم و الحب و الكلام الحلو اللي فرحتونا بيه و اللي هيوحشنا اوي ربنا يفرح قلوبكم جميعا، وزي ما جدي الله يرحمه كان دائما يقولي، لو لم اكن .. لوددت ان اكون، اسعوا ف ده".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، حاتم صلاح، اية سماحة، سيد رجب، محمد لطفي رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

