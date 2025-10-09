إعلان

فيديو وصور- جورجينا تخطف الأنظار في باريس بفستان أسود جريء

كتب- مروان الطيب:

09:18 م 09/10/2025
    جورجينا في باريس (1)
    جورجينا في باريس (7)
    جورجينا في باريس (8)
    جورجينا في باريس (9)
    جورجينا في باريس (6)
    جورجينا في باريس (5)
    جورجينا في باريس (11)

نشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام.

وكان الفيديو من جولتها خلال أسبوع الموضة في باريس وزيارتها لعدد من دور الأزياء لأهم المصممين وسط تغطية إعلامية عالمية، وكتبت جورجينا " في باريس".

وتحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد في المحافل السينمائية العالمية كان آخرها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتعد جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

