ميرنا نور الدين تودّع الصيف بإطلالة أنيقة باللون الأزرق

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورتين من أحدث ظهور لها، لتودّع بهما فصل الصيف بإطلالة لافتة.

وشاركت "ميرنا" متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان ضيّق باللون الأزرق اللامع أبرز أنوثتها وجمالها.

ولاقى ظهورها إعجاب جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "وحش الكون"، "القمر كله"، "دايمًا جميلة وزي القمر يا أجمل ميرنا"، "طول عمرها أحلى واحدة وقمر".

يذكر أن ميرنا نورالدين آخر أعمالها مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.

اقرأ أيضًا:

"وجه مثالي"..أسيل عمران بإطلالة بالأبيض والأسود والجمهور يغازلها

"تحيا مصر العظيمة".. إلهام شاهين توجه رسالة لـ خالد العناني

"رفعتوا راسنا".. مصطفى قمر يحتفل بتأهل المنتخب لمونديال 2026