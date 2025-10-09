إعلان

فيديو| كواليس تقديم الحاجة نبيلة أغنية مقدمة "ولد بنت شايب"

كتب : مصطفى حمزة

11:29 ص 09/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بلبل الشرقيةالحاجة نبيلة
  • عرض 3 صورة
    الملحن محمد يحيى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الملحن محمد يحيى، كواليس تقديم الحاجة نبيلة المعروفة بلقب "بلبل الشرقية"، لمقدمة مسلسل "ولد بنت شايب"، الذي يعرض عبر منصة "watch it".

ونشر الملحن محمد يحيى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية مع الحاجة نبيلة، وكتب: "التتر ده من أحب الأعمال لقلبي، كان نفسي أعمل الفكرة دي من زمان إني أعمل أغنية بصوت ست أو أم زي الحاجة نبيلة، ومنة عدلي بشكرها على الكلام الجميل ده هي والمخرجة وشركة الإنتاج وكمان بشكر الموزع نور أسود على التوزيع الجميل ده وإن شالله تعجبكم".

يذكر أن الحاجة نبيلة المعروفة بـ"بلبلة الشرقية" تحدثت عن كواليس إطلاق هذا اللقب عليها أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، وقالت: "الزعيم عادل إمام هو اللي أطلق عليا اللقب ده، ونفسي أشوفه وأشكره بنفسي، وعندي ابن بيغني في الأفراح، والتاني بيعزف كولا".

وتصدرت الحاجة نبيلة، مواقع التواصل، عقب انتشار أول فيديو لها، إذ ظهرت وهي تغني " البامية شوكتني"، وقدمت بعدها عدة أغاني، منها "يا حنة" مع هيثم أبو السعود، و"يا واقفة على الترعة"، و" ورق التوت"، و"رن الودع وشوشني"، وسيدنا النبي المختار"، و"2000 مبروك"، وغيرها عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

الحاجة نبيلة و الملحن محمد بيحيى

أغنية مسلسل ولد بنت شايب

الحاجة نبيلة اغنية ولد بنت شايب الملحن محمد يحيى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بشكل مفاجئ بمنتصف تعاملات الخميس
الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)
تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟