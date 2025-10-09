فيديو| كواليس تقديم الحاجة نبيلة أغنية مقدمة "ولد بنت شايب"

كشف الملحن محمد يحيى، كواليس تقديم الحاجة نبيلة المعروفة بلقب "بلبل الشرقية"، لمقدمة مسلسل "ولد بنت شايب"، الذي يعرض عبر منصة "watch it".

ونشر الملحن محمد يحيى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية مع الحاجة نبيلة، وكتب: "التتر ده من أحب الأعمال لقلبي، كان نفسي أعمل الفكرة دي من زمان إني أعمل أغنية بصوت ست أو أم زي الحاجة نبيلة، ومنة عدلي بشكرها على الكلام الجميل ده هي والمخرجة وشركة الإنتاج وكمان بشكر الموزع نور أسود على التوزيع الجميل ده وإن شالله تعجبكم".

يذكر أن الحاجة نبيلة المعروفة بـ"بلبلة الشرقية" تحدثت عن كواليس إطلاق هذا اللقب عليها أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، وقالت: "الزعيم عادل إمام هو اللي أطلق عليا اللقب ده، ونفسي أشوفه وأشكره بنفسي، وعندي ابن بيغني في الأفراح، والتاني بيعزف كولا".

وتصدرت الحاجة نبيلة، مواقع التواصل، عقب انتشار أول فيديو لها، إذ ظهرت وهي تغني " البامية شوكتني"، وقدمت بعدها عدة أغاني، منها "يا حنة" مع هيثم أبو السعود، و"يا واقفة على الترعة"، و" ورق التوت"، و"رن الودع وشوشني"، وسيدنا النبي المختار"، و"2000 مبروك"، وغيرها عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

الحاجة نبيلة و الملحن محمد بيحيى

أغنية مسلسل ولد بنت شايب