كتب : هاني صابر

12:01 ص 09/10/2025
حدث بالفن| وضع فنانة على جهاز التنفس الصناعي وحقيقة عودة نجم لطليقته

النشرة الفنية

إعداد - هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تووليت يتصدر قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة التنفس الصناعي، زوجة إسماعيل الليثي تثير الجدل، كريم عبدالعزيز يحتفل بتأهل المنتخب لكأس العالم 2026، وغيرها من الأخبار.

إيميلي شاه مينا مسعود تووليت منى فاروق إسماعيل الليثي مطرب المهرجانات مسلم كريم عبدالعزيز المنتخب الوطني تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم ياسمين صبري

