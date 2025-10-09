إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة كاجوال أمام البحر، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها أنيقة إذ ارتدت قميصًا وبنطالًا باللون الأبيض.

درة

ظهرت الفنانة التونسية درة، بإطلالة أنيقة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

حازم إيهاب

الفنان حازم إيهاب ظهر برفقة زوجته أثناء أدائهما مناسك العمرة، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

دينا الشربيني

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها صورة جديدة لها بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ولاقت إعجاب متابعيها.

محمود الليثي

شارك المطرب الشعبي محمود الليثي، متابعيه صورًا جديدة من آخر حفلاته عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

دنيا سامي

خطفت الفنانة دنيا سامي، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هاديء.

أسيل عمران

ظهرت الفنانة أسيل عمران، بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا باللونين الأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".