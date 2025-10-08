بعد تصدرها التريند.. أبرز إطلالات عبير صبري خلال صيف 2025

تصدّر اسم الفنانة عبير صبري تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد إطلالتها الأخيرة التي خطفت بها الأنظار، إذ ظهرت "بإطلالة صيفية أنيقة وجريئة، إذ ارتدت فستان مكون من توب قصير وجيبة طويلة من نفس القماش باللون البرتقالي مع الأصفر المنقوش.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي أبرز إطلالات عبير صبري التي تألقت خلالها خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري كان مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:

بسبب الأميرة ديانا.. ميجان ماركل تتعرض لانتقادات لاذعة ما القصة؟

زوجة مينا مسعود تستمتع بالأجواء الخريفية مع صديقاتها من أحدث ظهور.. صور

بسمة بوسيل بفستان شفاف وابنة عمرو دياب مع صديقتها.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة